Экологи заметили ондатру в парке "Косинский" в Москве

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
Экологи обнаружили ондатру в природно-историческом парке "Косинский" на Белом озере, сообщает пресс-служба Мосприроды ВАО.
Вылезать на берег животное не стало, но заинтересованно рассмотрело посетителей парка. Затем зверек развернулся и уплыл.
Это не характерное для вида поведение. Ондатра не относится к редким или краснокнижным животным столицы, но тем не менее встретить ее нечасто встретишь вблизи. Она отличается осторожностью и обычно избегает контактов с людьми.
Семейные группы ондатр проживают во всех природных парках ВАО: в Измайловском, Терлецком, Косинском парках и в лесопарке "Кусково". Главным свидетельством того, что они живут в парке, – следы лап и характерные погрызы прибрежной растительности.
В Подмосковье из-за жары активизировались гадюки. Наиболее опасными местами биологи считают районы южного направления – Домодедовский, Подольский, а также Раменский и Ленинский. Специалисты рекомендуют быть внимательными при прогулках в лесу. Змеи нападают на людей, только если на них случайно наступить или взять в руки.
А в лесах Лотошинского района Московской области экологи заметили редкую хищную птицу – малого подорлика. Причиной его редкости является то, что обычно за сезон выживает и вылетает из гнезда только один птенец.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: