Экологи заметили ондатру в парке "Косинский" в Москве

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Экологи обнаружили ондатру в природно-историческом парке "Косинский" на Белом озере, сообщает пресс-служба Мосприроды ВАО.

Вылезать на берег животное не стало, но заинтересованно рассмотрело посетителей парка. Затем зверек развернулся и уплыл.

Это не характерное для вида поведение. Ондатра не относится к редким или краснокнижным животным столицы, но тем не менее встретить ее нечасто встретишь вблизи. Она отличается осторожностью и обычно избегает контактов с людьми.

Семейные группы ондатр проживают во всех природных парках ВАО: в Измайловском, Терлецком, Косинском парках и в лесопарке "Кусково". Главным свидетельством того, что они живут в парке, – следы лап и характерные погрызы прибрежной растительности.

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