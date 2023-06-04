Кабмин РФ утвердил создание нового национального парка в Тульской области

Фото: телеграм-канал "Правительство России"

Правительство Российской Федерации утвердило создание особо охраняемой природной территории федерального значения – национального парка "Тульские засеки". Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

"Новый национальный парк расположится на территориях муниципальных образований Щекинский район, город Ефремов и город Тула. Его общая площадь составит почти 6 тысяч гектаров", – опубликовано на сайте кабмина РФ.

Благодаря созданию "Тульских засек" будет сохранен один из немногих уцелевших фрагментов широколиственных лесов Северного полушария. В этих лесах обитают редкие виды животных и растений, занесенных в Красные книги России и Тульской области.

Также на указанной территории и в округе сохранились больше 50 памятников археологии и интересных геологических объектов. Их могут включить в экскурсионно-туристические и просветительские программы, включая Красную гору, утес Ишутинская гора, утес Галочник, Каменную дорогу, группу глыб кварцевого песчаника "Конь-камень".

В постановлении заявили, что работа ведется в рамках федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", входящего в национальный проект "Экология".

Ранее министерство экологии и природопользования Московской области сообщило, что площадь особо охраняемых природных территорий в столичном регионе с начала года расширилась на 8 тысяч 900 гектаров.

В 2022 году создали три новых ООПТ – прибрежную рекреационную зону "Вейна" и природный заказник "Грядо-Разварнинский" в Рузе, а также заказник "Донинский" на землях Раменского и Богородского округов.