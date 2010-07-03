Москва присоединится к акции "Час Земли"

Москва в 11-й раз примет участие в экологической акции "Час Земли" в субботу, 30 марта. С 20:30 до 21:30 в столице погаснет архитектурная подсветка некоторых зданий, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Главной площадкой акции вновь выбрали парк "Зарядье". Там выключат символический рубильник, который и даст старт "Часу Земли". Вслед за этим в парке пройдет концерт певицы МакSим.

"Подобные мероприятия особенно важны для крупных городов, так как именно здесь потребляется наибольшее количество природных ресурсов", – подчеркнул глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский. По его словам, эта экологическая акция – не просто "отключение света", а в первую очередь повод подумать о личной ответственности в сохранении природных ресурсов. Чтобы поучаствовать в акции, можно посетить праздничное мероприятие в "Зарядье" или отключить свет дома в знак солидарности с "Часом Земли".

В этом году лозунгом акции стал призыв "Ответь за природу!". WWF России инициировал масштабный опрос, чтобы выяснить, какие экологические проблемы больше всего волнуют россиян. "Без экологической сознательности самих граждан, без поддержки со стороны бизнеса никакие действия, направленные на защиту и сохранение природы, не будут успешными", – заявил директор по природоохранной политике WWF России Евгений Шварц.

"Час Земли" проводится в Москве с 2009 года при поддержке столичных властей и WWF России. В прошлом году подсветку отключили более чем 1,9 тысячи зданий, в том числе Кремль, Большой театр и храм Христа Спасителя. Огни погасли также на зданиях Госдумы и Совета Федерации, на Останкинской телебашне и ВДНХ. Всего к международной экологической акции присоединились около двух тысяч москвичей.