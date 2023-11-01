Володин заявил, что обращение по обмелению Волги направят в Генпрокуратуру

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Запрос по теме обмеления Волги и Дона направят в Генпрокуратуру и правительство России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина.

От отметил, что ГД возьмет на контроль данную ситуацию. По его словам, необходимо обратить внимание на все проблемы в природоохранной зоне, в частности, на нарушение Водного кодекса, которое связано с застройками, не позволяющими добираться до воды.

Володин выделил проблему незаконного строительства на берегах Волги.

Проблему маловодья Волги и Дона обсуждали 1 ноября на пленарном заседании с руководителем Федерального агентства водных ресурсов Дмитрием Кирилловым, генеральным директором "РусГидро" Виктором Хмариным и представителями Генпрокуратуры.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку о нарушении природоохранного законодательства в районе Геленджика, где озеро обмелело из-за стихийной свалки.

До этого сообщалось, что межрайонная природоохранная прокуратура Москвы проводит проверку в связи гибелью рыбы в реке Сетуньке в столичном поселении Московский. Отмечалось, что по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Уровень воды в бассейне Амазонки упал до минимального значения за 120 лет