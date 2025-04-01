В Москве прошло первое заседание экспертного совета по зеленому фонду

Фото: пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

В ситуационном центре правительства Москвы прошло первое заседание экспертного совета по охране и использованию зеленого фонда столицы. Совет был организован по инициативе департамента природопользования и охраны окружающей среды и собрал ведущих ученых и практиков в области экологии, биологии, ландшафтной архитектуры и муниципального управления, передает портал мэра и правительства Москвы.

"Решение о создании совета продиктовано изменяющимися условиями развития зеленого фонда Москвы. Это, в свою очередь, требует принятия сбалансированных управленческих решений с учетом мнения и опыта экспертов и представителей науки для сохранения и рационального использования зеленых насаждений нашего города", – заявила руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева.

Глава ведомства также озвучила ключевые задачи совета, среди которых – комплексная оценка состояния зеленого фонда с разработкой единой методики и выработка решений по его сохранению и развитию, учитывая потребности жителей в рекреационных территориях.

Одной из обсуждаемых тем стала разработка отраслевой схемы развития зеленого фонда Москвы. В рамках этой работы необходимо оценить состояние природной среды и ее влияние на качество жизни, а также учитывать антропогенную нагрузку на городскую зелень, которая варьируется в зависимости от структуры воздействия на природные комплексы.

Особое внимание было уделено результатам уникального комплексного экологического обследования территории "Лосиного острова", проведенного более чем 80 профессиональными экспертами в прошлом году. Полученные данные будут использованы для дальнейшей работы по охране и развитию зеленых территорий города.

Участники заседания согласились, что результаты научной работы позволят разработать планы действий для экспертного совета по охране и использованию зеленого фонда Москвы в текущем году.

Между тем профессиональные зоологи и ботаники тщательно изучают, учитывают и охраняют флору и фауну парков Москвы, подведомственных столичному департаменту культуры.

Например, в музее-заповеднике "Царицыно" работает сектор экологического воспитания, специалисты которого занимаются изучением биологического разнообразия. Этот сектор входит в состав отдела музейно-образовательных программ и экскурсионного обслуживания.