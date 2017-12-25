Моллюски и морская капуста подешевеют в 2018 году – СМИ

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Ставка НДС на устрицы, гребешки, мидии и морские водоросли может снизиться до 10 процентов в 2018 году. Соответствующую меру предлагает провести министерство сельского хозяйства.
По мнению экспертов, смягчение налога приведет к росту вылова и продаж, в результате чего цены на эти продукты могут снизиться, передает газета "Известия".
В настоящий момент НДС на моллюски и водоросли составляет 18 процентов, как и на большинство товаров и услуг. Сниженная ставка действует на социально значимые продукты, в числе которых мясо, яйца, молоко, куры, соль, мука, рыба. Как пояснил глава Росрыболовства Илья Шестаков, моллюски и водоросли являются сельхозпродукцией.
По словам пресс-секретаря Минсельхоза Яны Перепечаевой, инициатива поможет развивать производство в Приморском крае, Крыму и Карелии. Сокращение расходов производителей приведет к падению цен, отмечает вице-президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин. По его словам, устрицы и морская капуста подешевеют на восемь процентов.
Ранее сообщалось, что в преддверии новогодних праздников снизится стоимость на сладкие цитрусовые. На 20 процентов подешевеют мандарины, и на 15,5 процента – апельсины.
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