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07:20

Названо самое полезное мороженое

еда

07:20

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Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Диетологи назвали самое полезное для здоровья мороженое, сообщает РИА Новости.

По мнению экспертов, молочное мороженое в меру калорийное и не жирное. Без ущерба для здоровья такое лакомство можно употреблять 2–3 раза в неделю по 100 грамм.

По словам диетолога Клиники лечебного питания ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии", кандидата медицинских наук Елены Ливанцовой, следует выбирать натуральный десерт, чтобы там содержалось минимальное количество искусственных добавок, консервантов и ароматизаторов. В этом случае работает принцип, чем меньше список ингредиентов, тем лучше.

Молочное мороженое гораздо полезнее сливочного и пломбира, отметила Ливанцова. В этом виде десерта содержится кальций и фосфор, которые важны для хорошего состояния костей и зубов. Также в мороженом есть полезные для сердечно-сосудистой системы калий, магний и витамины группы В.

Диетолог рассказала про исследование японских ученых, которое доказало, что мороженое повышает уровень гормонов серотонина и дофамина, отвечающих за хорошее настроение.

Ранее Роспотребнадзор запустил горячую линию по качеству и безопасности молочной продукции. В рамках мероприятия с 21 января по 4 февраля специалисты проконсультируют жителей страны о сроках годности молочных товаров, дадут рекомендации по выбору продуктов и расскажут, куда обращаться в случае покупки некачественного молока или творога.

Найти телефоны горячих линий с адресами консультационных центров можно на сайтах региональных управлений ведомства.

еда

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