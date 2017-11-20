Россельхознадзор ограничил поставки свинины из Бразилии

20 ноября, 22:47
Фото: ТАСС/Владимир Астапкович
Россельхознадзор временно ограничил поставки свинины и продукции, полученной от крупного рогатого скота, из Бразилии с 1 декабря. Это связано с обнаружением в мясе рактопамина, который используется для ускорения роста животных.
Рактопамин добавляют в корм свиньям на последней стадии откорма, когда замедляется рост мышечной ткани и начинает увеличиваться жировая. Препарат расщепляет жиры и способствует интенсивному наращиванию мышц, сообщает пресс-служба контролирующего ведомства.
Применение рактопамина и других стимуляторов роста мышечной массы животных запрещено российским законодательством.
Ранее Россельхознадзор ограничил поставки свинины из Чехии из-за вспышки африканской чумы свиней в республике. Запрет носит технический характер, так как чешская продукция в Россию не поставляется.
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