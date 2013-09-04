Группа Real Jam исполнит в столичном джаз-клубе ретро-хиты

Real Jam. Фото: Пресс-служба "Союза композиторов"
6 сентября в джаз-клубе "Союз композиторов" состоится концерт коллектива Real Jam. Три вокалистки и пять инструменталистов (ударные, контрабас, гитара, саксофон и клавиши) вместо обычных концертов устраивают фееричные шоу, а любой клуб превращают в оригинальное джаз-кафе.
Группа исполняет песни, которые вошли в "золотой" фонд всемирной музыкальной истории. В свое время эти композиции исполняли такие мировые звезды, как Элла Фитцджеральд, Фрэнк Синатра, Луи Армстронг, сестры Эндрюс и Мэрилин Монро.
Группа тесно сотрудничает с российскими коллективами "Пижоны", "Коралловые рифы", Neva River Rockets и Gagarin Brothers, а с недавних пор - и с британским вокальным трио Puppini Sisters.
Команда Real Jam участвовала в российских джазовых фестивалях, выступала в клубах Москвы, Санкт-Петербурга и Италии.
Начало концерта - в 20:30, стоимость билетов - от 500 рублей.
Напомним, билеты на концерты вы можете приобрести на нашем сайте.
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