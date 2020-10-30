Москва онлайн: тыкву "Гигант Атлантики" разрежут в "Аптекарском огороде"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

1 ноября в "Аптекарском огороде" состоится торжественное разрезание самой большой в России тыквы. Ее вес – свыше 400 килограммов. Громадный овощ сорта "Гигант Атлантики" без помощи химикатов вырастил тыквовод Андрей Гусев из деревни Староходыкино в Луховицком районе Подмосковья. В 2018 году он же выставлял в "Аптекарском огороде" самую большую тыкву из когда-либо выращенных в России весом 645,5 килограмма.

Смотрите прямую трансляцию разрезания тыквы 1 ноября в 14:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.