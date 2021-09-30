Москва онлайн покажет ГУМ-авторалли "Большая прогулка"

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

2 октября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть ежегодное ГУМ-авторалли "Большая прогулка". Мероприятие будет посвящено 1990-м годам и машинам, которые достигли тридцатилетнего возраста, – янгтаймерам.

Всего в заезде примут участие 120 машин. Колонна автомобилей начнет движение от Васильевского спуска и проедет по центральным улицам города.

В прямом эфире вы сможете полюбоваться участниками и их машинами.

Смотрите прямую трансляцию 2 октября в 16:40 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.