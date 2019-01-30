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08:41

Бесплатные экскурсии ждут гостей Парка Горького в феврале

досуг парки

08:41

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более 20 бесплатных экскурсий состоится в Парке Горького, "Музеоне", Нескучном саду и на Воробьевых горах в феврале. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Часть экскурсий в Нескучном саду совместят с занятиями скандинавской ходьбой. Речь пойдет о том, как строились Летний и Ванный домики и с кем встречалась Екатерина II. Участникам покажут Охотничий домик, где снимают передачу "Что? Где? Когда?" и монументальную беседку. Прогулки состоятся 1, 8 и 22 числа.

Экскурсии, посвященные мифам и легендам Нескучного сада, состоятся 2, 3, 9 и 20 февраля. На них расскажут, где был построен "Воздушный театр", а также как появились ансамбль усадьбы графа Орлова и домик князя Трубецкого. А 17 февраля москвичи и туристы познакомятся с историей женских дуэлей в Нескучном саду.

Богатую 90-летнюю историю Парка Горького, построенного в 1928 году на месте Всероссийской сельскохозяйственной выставки, узнают участники экскурсий, которые намечены на 2, 6, 10 и 24 февраля. Отдельное внимание уделят необычной подсветке парка. Подробней о ней расскажут 15 февраля.

Узнать, почему некоторые изваяния Владимира Ленина умеют монголоидные черты лица и как за 70 менялся публичный образ власти, можно будет в парке искусств "Музеон". Экскурсии запланированы на 3, 10, 13 и 27 февраля.

А вот историю Воробьевых гор, со склонов которых на город взирали гетман Ходкевич и Наполеон, расскажут 9, 16 и 24 февраля.

Платить за участие в экскурсиях не нужно. Стоит лишь заранее зарегистрироваться на сайте.

Помимо прогулок по знаковым местам столицы, можно будет заглянуть в Исторический музей, который 9 февраля будет работать бесплатно. Горожане смогут посетить здание музея на Красной площади, собор Василия Блаженного, палаты бояр Романовых на Варварке, Музей Отечественной войны 1812 года и выставочный комплекс на площади Революции.

досуг парки

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