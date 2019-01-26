Собянин пригласил москвичей бесплатно сходить в Исторический музей 9 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева
Сергей Собянин пригласил москвичей и гостей столицы в Государственный исторический музей на Красной площади, где 9 февраля будет свободный вход.
"В свой день рождения Государственный исторический музей делает подарок: 9 февраля можно бесплатно посетить здание музея на Красной площади, собор Василия Блаженного, палаты бояр Романовых на ул. Варварка, Музей Отечественной войны 1812 года и выставочный комплекс на площади Революции", – написал мэр Москвы в своем микроблоге Twitter.
Посетители также смогут получить 90%-ные скидки на экскурсии, праздничный тариф составит 100 рублей.
Государственный исторический музей будет работать бесплатно 9 февраля
Гостей музея ждут специальные экскурсии по экспозиции и выставкам, мастер-классы по исторической каллиграфии, теневые спектакли, мини-лекции по истории книгопечатания. Для гостей будет работать фотозона, где можно бесплатно сфотографироваться на средневековом троне со щитом, мечом и в шлеме. В залах экспозиции посетителей будут встречать реконструкторы, которые продемонстрируют костюмы, оружие и расскажут о культуре разных эпох.
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