"Москвариум" представит специальную программу ко Всемирному дню моря

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В "Москвариуме" на ВДНХ пройдет специальная программа для детей и взрослых, приуроченная ко Всемирному дню моря, который отмечается 30 сентября, сообщает пресс-служба "Москвариума".
"Гости смогут посетить бесплатную лекцию, а также творческие мастер-классы. Участие в мероприятиях бесплатное, но для входа в экспозицию океанариума, где будут проходить мастер-классы и кормление рыб, необходимо приобрести билет", – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что в зоне аквариума "Скаты и акулы" ихтиологи центра представят новый формат взаимодействия с рыбами. Так, водолаз проведет подводное кормление с помощью акустических сигналов и специального кликера. Это формат тренировки-кормления, позволяющий наладить контакт с рыбами и изучить их способности к обучению.
"Во время тренировки-кормления ихтиолог центра проведет у аквариума открытую лекцию, на которой расскажет о скатах и акулах, их системе восприятия, пищевых привычках и интеллектуальных способностях", – говорится в сообщении пресс-службы.
Также в рамках мероприятий посетители смогут на близком расстоянии наблюдать трех недавно родившихся детенышей кошачьих акул и других морских обитателей.
В конце июня в "Москвариуме" на ВДНХ впервые родился восточноамериканский скат-бычерыл. Он оказался самцом, его вес составил 500 граммов, а размер – 35 сантиметров в диаметре.
Детеныш ската – первый малыш в семье бычерылов, появившийся почти за шесть лет работы "Москвариума" на ВДНХ.
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