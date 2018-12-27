ВДНХ изменит график работы в новогодние праздники

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

В новогодние праздники территория ВДНХ будет открыта круглосуточно, но график работы ряда площадок изменится. Об этом сообщили в пресс-службе выставки.

Как уточнили представители ВДНХ, в период с 31 декабря по 8 января некоторые площадки будут работать по особому расписанию. В частности, в последний день 2018 года прокатиться на катках "Цветник" и "Ракета" можно будет с 17:30 до 20:00 и с 21:00 до 03:00, а детскую площадку закроют для организации мероприятия. Кроме того, горка "Север", павильон "Керлинг", а также площадка "Юкигассен" и Снежный городок будут работать с 11:00 31 декабря до 03:00 1 января

В первый день нового года катки и горки на ВДНХ откроются после обеда. Со 2 по 8 января каток "Ракета" примет гостей с 10:00 до 13:30, с 14:30 до 16:30, а также с 17:30 до 23:00.

Посетить новогоднюю ярмарку можно ежедневно с 30 декабря по 8 января. Она работает с 10:00 до 23:00 на площади Промышленности, а с 10:00 до 22:00 – рядом с "Москвариумом". При этом в новогоднюю ночь ярмарочные павильоны на площади Промышленности не закроются до 03:00, а у "Москвариума", наоборот, будут работать меньше обычного – до 21:00 31 декабря. 1 января обе площадки начнут принимать посетителей с 13:00.

Большинство экспозиций и образовательных центров ВДНХ будут закрыты 31 декабря и 1 января. Однако уже со 2 января они вернутся к работе в обычном режиме – с 11:00 до 22:00. Кроме того, в рамках зимней образовательной программы 4 января состоится детский спектакль "Везде родилась елочка", а 6 января в лектории павильона "Рабочий и колхозница" покажут спектакль "История одного чуда".

С 30 ноября на ВДНХ работает "Город зимы". Для гостей там устроили сразу два катка: "Ракета" на площади Промышленности и "Цветник" между фонтанами "Дружба народов" и "Каменный цветок". Как отметил Сергей Собянин, посетивший ВДНХ 25 декабря, для гостей впервые заработала площадка для командной игры в снежки из Японии – "Юкигассен". Кроме того, справа от главного входа на ВДНХ расположилась семиметровая тюбинговая горка "Север" с пятью склонами. А в новогоднюю ночь посетителей выставки ожидает праздничное шествие Дедов Морозов из разных стран, концерты и красочный фейерверк.