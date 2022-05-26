Москва онлайн покажет концерт Zventa Sventana в рамках "Библионочи"

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

28 мая в Российской государственной библиотеке в рамках акции "Библионочь" состоится инди-фолк-концерт проекта Zventa Sventana.

Группа Zventa Sventana основана в 2005 году композитором и продюсером Юрием Усачевым и певицей, композитором и аранжировщиком Тиной Кузнецовой. Коллектив переосмысляет фольклор и преподносит его слушателям в музыкальных композициях разных жанров.

Более 220 городских площадок подготовили культурную программу к акции "Библионочь". В 2022 году темой акции станет культурное наследие народов России. Мероприятия пройдут в офлайн- и онлайн-форматах.

Смотрите прямую трансляцию 28 мая в 22:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.