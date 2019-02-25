"Электровечеринка" пройдет на катке в Парке Горького 28 февраля

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Каток в Парке Горького пригласил москвичей на "Электровечеринку". Она пройдет в четверг, 28 февраля, в рамках ежегодной акции "Ночь на катке". Об этом сообщает пресс-служба парка.

Как рассказали в пресс-службе, "за десять дней до закрытия "Фабрики счастливых людей" Парк Горького устраивает шумную "Электровечеринку" на льду". Для прохода всем желающим необходимо получить бесплатный электронный билет в кассах катка. При этом прокат и заточка коньков останутся платными, уточнили представители парка.

В 19:00 28 февраля в музыкальной студии Медиарубка вдоль центральной аллеи катка выступит коллектив Menzo DJ’s. Гостей катка ждет "музыкальный микс" из хип-хопа, соула, хауса и рок-н-ролла, а также залихватские шутки и танцы.

Кроме того, в 18:30 на лед выйдут неоновые фигуристы – "футуристические персонажи в светящихся костюмах". Они закружат посетителей катка в зажигательных танцах и проведут конкурсы на лучшее видео с праздника и самый необычный наряд. Победителям подарят сувениры с символикой Парка Горького и билеты на каток.

"Электровечеринка" завершится в 22:00, но сам каток продолжит работать до полуночи, отметили в пресс-службе парка.

В этом зимнем сезоне каток в Парке Горького вернул себе статус самого большого искусственного катка в Европе. "Фабрика счастливых людей" − с неоновым конвейером и десятиметровой дымовой трубой – открылась в конце ноября 2018 года. Одновременно на льду там могут находиться свыше шести тысяч человек. Для юных любителей катания оборудовали детскую ледовую площадку и хоккейную коробку. К новому сезону парк закупил более 1,5 тысячи пар коньков.