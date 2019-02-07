Шайбу: поиграть в хоккей можно в парках Москвы

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Московские парки пригласили любителей хоккея выйти на лед. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В Парке Горького коробку могут взять в аренду для игры команды. Приходить нужно со своим инвентарем, проката нет. Коробка работает ежедневно с 10:00 до 23:00, бронирование по телефону +7(963)758-26-40.

В "Сокольниках" работает площадка с натуральным ледовым покрытием. Она бесплатная и открыта ежедневно с 10:00 до 23:30. Лед на ней заливают каждый день, если температура ниже минус пяти градусов. Есть теплая раздевалка. Специальные занятия по хоккею на площадке не проводятся, но площадку можно арендовать.

В парке "Красная Пресня" есть хоккейная коробка, ее можно арендовать (с 10:00 до 12:00 и с 20:30 до 22:00 – по выходным). Бронировать нужно заранее на точные время и дату по телефону +7(495)256-13-02.

Любительские команды бесплатно занимаются на открытом катке парка "Фили". Инвентарь и оборудование приносят с собой игроки. Также бесплатные занятия проходят на катках в парках 50-летия Октября, в усадьбе Воронцово, в ландшафтном парке "Митино".

В Перовском парке, парке "Радуга" также есть хоккейные коробки. Они в аренду не сдаются, но можно прийти и поиграть, если коробка свободна. В парке "Ангарские пруды" проходят бесплатные занятия для детей по хоккею. Занятия проходят по понедельникам, средам (16:00-19:00, три группы разного возраста) и воскресеньям (9:00-12:15, три группы разного возраста).

Ранее сообщалось, что несколько катков закрыли из-за оттепели в Москве. В "Сокольниках" не работает каток с натуральным льдом "Гигант" ("Лед" работает в обычном режиме), а в саду "Эрмитаж" закрыли каток с естественным покрытием (каток с искусственным льдом работает). В парках "Северное Тушино", Дружбы, Северного речного вокзала не работают катки с натуральным льдом.