Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

11:12

Шайбу: поиграть в хоккей можно в парках Москвы

досуг спорт

11:12

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Московские парки пригласили любителей хоккея выйти на лед. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В Парке Горького коробку могут взять в аренду для игры команды. Приходить нужно со своим инвентарем, проката нет. Коробка работает ежедневно с 10:00 до 23:00, бронирование по телефону +7(963)758-26-40.

В "Сокольниках" работает площадка с натуральным ледовым покрытием. Она бесплатная и открыта ежедневно с 10:00 до 23:30. Лед на ней заливают каждый день, если температура ниже минус пяти градусов. Есть теплая раздевалка. Специальные занятия по хоккею на площадке не проводятся, но площадку можно арендовать.

В парке "Красная Пресня" есть хоккейная коробка, ее можно арендовать (с 10:00 до 12:00 и с 20:30 до 22:00 – по выходным). Бронировать нужно заранее на точные время и дату по телефону +7(495)256-13-02.

Любительские команды бесплатно занимаются на открытом катке парка "Фили". Инвентарь и оборудование приносят с собой игроки. Также бесплатные занятия проходят на катках в парках 50-летия Октября, в усадьбе Воронцово, в ландшафтном парке "Митино".

В Перовском парке, парке "Радуга" также есть хоккейные коробки. Они в аренду не сдаются, но можно прийти и поиграть, если коробка свободна. В парке "Ангарские пруды" проходят бесплатные занятия для детей по хоккею. Занятия проходят по понедельникам, средам (16:00-19:00, три группы разного возраста) и воскресеньям (9:00-12:15, три группы разного возраста).

Ранее сообщалось, что несколько катков закрыли из-за оттепели в Москве. В "Сокольниках" не работает каток с натуральным льдом "Гигант" ("Лед" работает в обычном режиме), а в саду "Эрмитаж" закрыли каток с естественным покрытием (каток с искусственным льдом работает). В парках "Северное Тушино", Дружбы, Северного речного вокзала не работают катки с натуральным льдом.

досуг спорт

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика