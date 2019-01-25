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19:14

На каток в Парке Горького выстроилась очередь

досуг парки праздники

19:14

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Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

На каток в Парке Горького выстроилась очередь, передает телеканал Москва 24. Всех студентов в пятницу, 25 января, пускают на каток с 50-процентной скидкой.

Кроме того, по случаю Дня студента на 18 катках столицы для учащихся вузов и колледжей подготовили специальную праздничную программу. На 14 из них вход, как и прокат коньков, сделали свободным.

Столица впервые отмечает День студента на общегородском уровне. Праздник проходит на 32 площадках в разных округах города.

К примеру, студентов пригласили бесплатно покататься на сноуборде и лыжах в горнолыжных комплексах "Ново-Переделкино" и "Куркино". Чтобы принять участие в акции, достаточно будет показать студенческий билет.

Также с 25 по 27 января студенты смогут бесплатно посетить некоторые столичные музеи, в частности, Музей Победы на Поклонной горе. Для них также организуют экскурсии в Мосгордуму, метро, издательство "Просвещение" и офис Mail.Ru Group.

Где отметить День студента

досуг парки праздники

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