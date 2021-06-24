Организаторы решили продолжить фестиваль "Жара" в формате телесъемки

Организаторы решили продолжить фестиваль "Жара Фест. Москва" в формате телесъемки, сообщает РИА Новости.

Мероприятие должно было пройти с 24 по 27 июня в подмосковном "Крокус Сити Холле", однако его отменили для зрителей в связи с ограничениями, введенными постановлением губернатора Московской области.

"С сегодняшнего дня фестиваль проходит в формате телесъемки без зрителей, согласно последнему постановлению. Мы как организаторы выполняем все условия: ежедневно обрабатываем все поверхности, сиденья и проводим полную дезинфекцию концертной площадки", – заявили организаторы фестиваля.

Основатель фестиваля Эмин Агаларов сообщил, что купленные билеты действительны на следующий фестиваль, на премию "Жара" и на любой другой концерт в течение этого и следующего года.

Ранее сообщалось, что музыкальный фестиваль "Жара" отменили. Организаторы уточнили, что билеты, приобретенные на даты с 24 по 27 июня, можно будет вернуть.

В числе других вариантов – обмен на билеты на "Жара Music Awards", который должен пройти 4 апреля 2022 года, или на фестиваль в Баку, запланированный на 27–31 июля 2022 года.

