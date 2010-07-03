Парк "Зарядье" пригласил москвичей на фестиваль #ПокаЛето

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Фестиваль садоводства #ПокаЛето пройдет в парке "Зарядье" в ближайшие выходные – 24 и 25 августа. Об этом сообщается на сайте парка.

Как отметили организаторы фестиваля, в субботу и воскресенье в "Зарядье" ждут всех, кто "неравнодушен к садоводству и ландшафтному дизайну, кто любит творчество и авторскую музыку". Посетители смогут нарисовать пастелью виды парка или его уникальную ботаническую коллекцию. На мастер-классах гостей научат "создавать из бересты маленькие шедевры и изготавливать из соломы фигурки, в которых останется частичка золотого лета".

В пресс-службе парка рассказали, что 24 и 25 августа в "Зарядье" будут делать венки, букеты и бутоньерки из поздних цветов, дегустировать конфеты из натуральных ягод и душистый травяной чай. Культурная программа также обещает быть насыщенной: на #ПокаЛето пройдут показы фильмов и выступления вокально-инструментальных коллективов.

Кроме того, по случаю фестиваля в "Зарядье" привезут более 200 килограммов яблок, причем таких сортов, которые не выращивают в больших объемах. Среди них – "юный натуралист", "осенняя радость", "медуница", "память Тихомирова". Попробовать эти редкие яблоки можно будет на лугу рядом с большим амфитеатром. Подробная программа #ПокаЛето опубликована на сайте парка.

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