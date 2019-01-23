Дочь Галкина раскритиковала его за игру в домино

Фото: ТАСС/Анна Салынская

Телеведущий Максим Галкин опубликовал в Instagram видеозапись, на которой играет со своей дочерью Елизаветой в настольную игру.

"Лизу невозможно обыграть в домино! Реально! Она просчитывает ходы 😱 А азартная!" – прокомментировал видео Галкин.

Девочка одержала победу и сообщила, что отец не является ей конкурентом в этой игре.

"Понял, какой ты большой соперник? Ты малюсенький, во какой, – отметила Елизавета, при этом показывая рукой небольшое расстояние от пола. – А я большой!", – приводит слова дочери Пугачевой и Галкина издание Дни.ру.

Ранее сообщалось, что видео с бьюти-советами от дочки Аллы Пугачевой и Максима Галкина набирает популярность в соцсетях. Пользователи пророчат Лизе карьеру бьюти-блогера, так как в одном из видео, которое опубликовал Галкин, девочка дает советы, как ухаживать за кожей, загорая на пляже под палящим солнцем, и делать песочные скрабы под музыку.