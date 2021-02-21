Экспонаты выставки "Рисунки и ноты Петра Кончаловского" покажут онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Портал "Музейная Москва онлайн" подготовил к 145-летию со дня рождения русского живописца Петра Кончаловского электронные версии нотных изданий, принадлежащих художнику. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Куратор ИТ-проектов в сфере культуры и бизнеса департамента информационных технологий города Москвы Сергей Шакрыл рассказал, что на портале можно увидеть фотографии экспонатов выставки "Рисунки и ноты Петра Кончаловского", предоставленные Музеем М.А. Булгакова.
"Среди них – снимки графических набросков, эскизов, тетрадей, а также редких нотных изданий, выпущенных в конце XIX века. Когда-то эти предметы находились в мастерской художника, а потом были переданы в музейные фонды. Теперь с ними можно познакомиться онлайн", – приводятся его сообщения в материале.
На портале представят архивные фотографии, вещи и наброски художника. Кроме того, все желающие смогут увидеть тетради и документы других известных творческих личностей, которые были знакомы с ним знакомы.
На портале "Музейная Москва онлайн" представлено более 550 выставок столичных музеев и фотографии свыше 69 тысяч экспонатов разной тематики и направлений.
Проект "Музейная Москва онлайн" появился в 2018 году. Там хранятся фотографии и цифровые копии экспонатов из коллекций 42 музеев и галерей.
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