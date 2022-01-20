Благотворительный день пройдет на катке ВДНХ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

На катке ВДНХ 22 января пройдет благотворительный день, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Она отметила, что такое мероприятие проводится на катке ВДНХ в восьмой раз.

"Все средства, собранные в этот день от продажи билетов на каток, будут направлены на благотворительность. Их перечислят таким авторитетным организациям, как фонд Константина Хабенского, фонд помощи хосписам "Вера" и фонд поддержки людей с особенностями развития "Я есть", – приводит слова Сергуниной пресс-служба аппарата мэра и правительства Москвы.

В мероприятии примут участие известные благотворители и основатели фондов. Среди гостей будут художественный руководитель театра МХТ имени Чехова, актер Константин Хабенский, актеры театра и кино Егор Бероев, Ксения Алферова, Андрей Бурковский, Виктор Добронравов, фигуристка Евгения Медведева и другие.

В пресс-службе ВДНХ уточнили, что для посетителей подготовили мастер-классы, выступления уличного театра и другое. Мероприятие будут вести шоумены Игорь Паньков, Татьяна Борисова и Руслан Рамазанов.

Ранее сообщалось, что в благотворительном сервисе на mos.ru появился специальный раздел, в котором размещена информация обо всех благотворительных организациях, участвующих в проекте.

Найти все фонды и изучить о них информацию теперь может любой пользователь, в том числе неавторизованный. Данный сервис даст возможность узнавать о благотворительных программах и направлять средства в адрес подключенных к нему организаций в удобное время и неограниченное количество раз.

