Парки Москвы подготовили праздничную программу на новогоднюю ночь

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин
25 парков Москвы подготовили праздничную программу на новогоднюю ночь. Гулянья стартуют 31 декабря в 22:00 и продлятся до трех часов ночи, сообщает портал мэра и правительства столицы.
В полночь запланирована трансляция новогоднего обращения мэра Москвы и президента РФ, а в 01:00 в 20 парках запустят фейерверки. На 17 площадках будут работать катки и фуд-корты, гостям раздадут мандарины и бенгальские огни.
В парке Победы на Поклонной горе состоится гала-концерт звезд известных вокальных конкурсов, премий и телепроектов – "Новой волны", "Золотого граммофона" и "Голоса". Гости смогут посетить площадку фестиваля "Ледовая Москва. В кругу семьи" и принять участие во флешмобе с бенгальскими огнями.
В саду "Эрмитаж" празднования пройдут в атмосфере волшебства и творчества Винсента Ван Гога. Для гостей проведут мастер-класс и выступят актеры театра "Черный квадрат". В 23:00 дети смогут поиграть с Дедом Морозом и Снегурочкой.
В Таганском парке вечер начнется с анимационной программы с конкурсами и призами. Развлекать посетителей будут Дед Мороз и Снегурочка. Световое шоу представит коллектив "Лаборатория огня".
Ближе к полуночи гостей ждут театрализованное световое представление и лазерное шоу лучших перформеров столицы. Выступят кавер-группа Raymond Band и хореографический коллектив Royal Ballet.
Танцевальная вечеринка в стиле джаз состоится в Лианозовском парке. Для гостей подготовили танцевальные мастер-классы, тематические игры, а также конкурс на самое массовое исполнение свинга.
В саду имени Баумана выступят музыкальные и театральные коллективы. В 23:00 состоится выступление духового оркестра Main Stream Band. В 01:05 на сцену выйдет театральный коллектив Amigo.
В парке 50-летия Октября гостей встретят волшебные гномы. На мастер-классах желающие смогут попробовать себя в изготовлении карнавальных масок и росписи золотых орехов.
Для гостей Гончаровского парка подготовили квест "Ключик Деда Мороза". Участники пройдут испытания на ловкость и сообразительность в стиле "Форта Боярд". На катке "Фабрика счастливых людей" в Парке Горького пройдет праздник под названием "НГ в ПГ".
Парк "Сокольники" проведет международный карнавал с участием балканских и скандинавских музыкальных коллективов. На фоне тематических композиций и в арт-зоне "Елки мира" посетители смогут устроить фотосессию.
В Зеленом театре Бабушкинского парка состоится танцевальный мастер-класс, а у главного входа выступят артисты театра огня Fire Magic. В Воронцовском парке пройдут съемки для "Новогоднего "Парк-ТВ", а в сквере в Олонецком проезде состоится танцевальный флешмоб.
В ландшафтном парке "Митино" посетителей угостят чаем из русского самовара и мандаринами в шоколаде. Главными действующими лицами праздника в парке "Садовники" станут гимнасты и танцоры. Парк "Кузьминки" представит световое шоу и выступление барабанщиков.
В парке "Фили" выступит группа "Песняры", а гости парка "Северное Тушино" станут свидетелями необычного шоу. Перовский парк приготовил ночь в стиле телепередачи.
14 декабря в столице стартовал главный фестиваль зимы "Путешествие в Рождество". На 78 площадках можно посмотреть балеты на льду, спектакли российских и европейских театров, принять участие в мастер-классах и спортивных играх.
Главные события фестиваля пройдут на Красной площади, площади Революции, Манежной и Тверской площадях, Тверском бульваре, в Новопушкинском сквере, на улицах Кузнецкий Мост, Рождественке и Новом Арбате.
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