Столичные парки подготовили виртуальные занятия и лекции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московские парки подготовили новые онлайн-лекции и виртуальные экскурсии для детей и взрослых, которые будут проходить с 20 по 26 октября. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Все желающие могут присоединиться к занятиям на страницах парков в соцсетях.

"На этой неделе начинающим садоводам покажут, как правильно выращивать померанцы, киноманов познакомят с творчеством народной артистки РСФСР Зинаиды Кириенко, а тех, кто любит мастерить подарки своими руками, научат делать необычные игрушки", – говорится в сообщении.

Парк "Красная Пресня" подготовил для гостей онлайн-экскурсию "Винсент Ван Гог. Путь к себе через искусство" по экспозиции Галереи искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков.

Подписчики канала парка в Instagram познакомятся с творчеством знаменитого постимпрессиониста, а также узнают о том, как новаторский стиль живописца повлиял на мировую художественную культуру.

Таганский парк 20 октября в полдень опубликует интервью с актрисой, певицей народной артисткой РСФСР Зинаидой Кириенко. Она расскажет о своей семье, поделится воспоминаниями о съемках в таких фильмах, как "Поэма о море", "Судьба человека", "Тихий Дон". 24 октября в 11:00 Таганский парк проведет мастер-класс для детей по театральному творчеству.

Измайловский парк подготовил две онлайн-лекции цикла "Литература как искусство". Они появятся на странице парка в соцсети "ВКонтакте" 24 и 25 октября в 17:00.

На онлайн-экскурсии по парку "Сокольники" расскажут про местные библиотеки. Видео опубликуют 22 октября в 14:00 на страницах парка в соцсетях.

Подписчиков YouTube-канала #включицарицыно 23 октября в 15:00 пригласят на онлайн-экскурсию по историческому маршруту "Береговая дорожка".

Бабушкинский парк проведет онлайн-занятие по древнекитайской гимнастике цигун. Трансляцию можно будет посмотреть 21 октября в 12:00 в соцсетях парка. Также Бабушкинский парк запланировал несколько мастер-классов. Парк "Северное Тушино" приглашает на цикл онлайн-экскурсий "О деревьях и кустарниках парка".

На официальных страницах усадьбы "Воронцово" в соцсетях появится очередная лекция цикла "Оранжерейные растения".

В ландшафтном парке "Митино" для детей от 5 до 12 лет проведут онлайн-экскурсию по пещере Ласко во Франции, которая была случайно открыта четырьмя подростками. Более подробное расписание мероприятий можно посмотреть на mos.ru.

Ранее стало известно, что 17 бесплатных тематических фотовыставок будут организованы в столичных парках этой осенью.

В частности, на Борисовских прудах разместили снимки Всероссийского фестиваля "Путешествуйте дома". Выставка посвящена местам в разных регионах России, которые имеют важное значение для истории или культуры. Экспозиция будет работать до 20 октября.

