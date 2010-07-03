Москвичей пригласили на "День отдыха" в павильоне МЦД

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
В демонстрационном павильоне Московских центральных диаметров (МЦД) пройдет акция "День отдыха". 21 июля посетителей пригласят сыграть в настольные игры и послушать лекцию о том, как высыпаться.
В воскресенье в павильоне МЦД "появится специальная зеленая лаундж-зона с растениями и удобными пуфами", рассказали в пресс-службе столичного департамента транспорта. Там горожане смогут "отдохнуть от городской суеты, расслабиться, пообщаться друг с другом или посидеть в соцсетях". Сотрудники Дептранса отметили, что в павильоне работает бесплатный Wi-Fi. Всем желающим предложат посоревноваться в игровую приставку и настольные игры: "Alias", "UNO", "Имаджинариум", "Манчкин".
В 13:00 в павильоне начнется познавательная лекция главного внештатного специалиста Депздрава по первичной медико-санитарной помощи взрослым Андрея Тяжельникова. Врач расскажет посетителям о том, как правильно отдыхать в мегаполисе и научиться высыпаться. На лекцию нужно зарегистрироваться заранее.
Кроме того, с 15:00 до 17:00 участник проекта "Музыка в метро" Илья Цыба исполнит в павильоне МЦД медитативную музыку на ханге. Этот необычный музыкальный инструмент представляет собой две металлические полусферы. Его звучание нередко называют "космическим".
Посетители павильона МЦД также смогут узнать о маршрутах диаметров, о сроках их запуска и способах оплаты проезда. Специальный маршрутизатор поможет построить альтернативные пути и сэкономить время.
Главным экспонатом павильона является полноразмерный макет поезда "Иволга". Гости могут посетить кабину машиниста и в очках виртуальной реальности проехать по первым двум диаметральным маршрутам.
Павильон МЦД расположен на площади у Киевского вокзала. Он открыт для посетителей с 09:00 до 21:00.
Павильон начал работать примерно полгода назад. За это время там провели более 200 экскурсий. Посетителями павильона стали свыше 90 тысяч человек.
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