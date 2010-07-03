Москвичей пригласили на ВДНХ послушать мелодии из голливудских фильмов 23 марта

Москвичей и гостей столицы пригласили на ВДНХ 23 марта, чтобы послушать музыку из голливудских фильмов, а также бродвейских мюзиклов 1930-1940 годов.

Бесплатный концерт джаз-рок-студии "Парус" начнется в 15:00 в Доме культуры.

"В программе концерта композиции первой половины прошлого века - эпохи зарождения жанра: "Будьте добры" Джорджа Гершвина, "Бетси" Ирвинга Берлина, "Трехгрошовая опера" Курта Вайля и другие", – говорится в сообщении на сайте выставочного комплекса.

Как уточняется, перед концертом пройдет открытый урок для начинающих музыкантов по темам: вокальное искусство, дыхание, выносливость в работе с голосом.

А после концерта у всех желающих будет возможность записаться на пробные уроки вокала в Доме культуры выставочного комплекса.

Сергей Собянин ранее сообщил, что третий сезон Зимней образовательной программы, который завершился на ВДНХ, собрал рекордное число участников. Сейчас организаторы готовятся к новому сезону Летней образовательной программы.