Москвичей пригласили на ВДНХ послушать мелодии из голливудских фильмов 23 марта

Москвичей и гостей столицы пригласили на ВДНХ 23 марта, чтобы послушать музыку из голливудских фильмов, а также бродвейских мюзиклов 1930-1940 годов.
Бесплатный концерт джаз-рок-студии "Парус" начнется в 15:00 в Доме культуры.
"В программе концерта композиции первой половины прошлого века - эпохи зарождения жанра: "Будьте добры" Джорджа Гершвина, "Бетси" Ирвинга Берлина, "Трехгрошовая опера" Курта Вайля и другие", – говорится в сообщении на сайте выставочного комплекса.
Как уточняется, перед концертом пройдет открытый урок для начинающих музыкантов по темам: вокальное искусство, дыхание, выносливость в работе с голосом.
А после концерта у всех желающих будет возможность записаться на пробные уроки вокала в Доме культуры выставочного комплекса.
Сергей Собянин ранее сообщил, что третий сезон Зимней образовательной программы, который завершился на ВДНХ, собрал рекордное число участников. Сейчас организаторы готовятся к новому сезону Летней образовательной программы.
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