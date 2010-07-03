Собянин рассказал о рекордном сезоне образовательной программы на ВДНХ

Фото: twitter.com/MosSobyanin

Третий сезон Зимней образовательной программы, который завершился на ВДНХ, собрал рекордное число участников. Об этом Сергей Собянин написал в своем Twitter.

По словам мэра, за время сезона 15 тысячам слушателей предложили новые форматы. "Лекции, совмещенные с выставками и живыми концертами, развивающие музыкальные занятия для малышей", – уточнил глава города.

Зимняя образовательная программа стартовала 7 декабря и завершилась 10 марта. За это время для горожан провели бесплатные лекции и встречи с ведущими историками, писателями, искусствоведами, философами, а также десятки других мероприятий.

Сейчас организаторы готовятся к новому сезону Летней образовательной программы, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Ранее жителей столицы позвали на ВДНХ, чтобы отметить День святого Патрика. По случаю праздника "Городская ферма" превратилась в страну эльфов и лепреконов.