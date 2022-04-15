Москва онлайн покажет финал чемпионата по поеданию хинкали

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

18 апреля зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть финал первого столичного чемпионата по поеданию хинкали.

В Казани такие чемпионаты давно стали традиционными. Местные жители начинают готовиться к ним за полгода, уделяя большое внимание тому, как правильно держать хинкали, пить бульон и есть начинку. В Казани уже есть несколько чемпионов. В Москве же чемпионат организовали впервые.

Корреспондент Анна Луговская расскажет о мероприятии и пообщается с конкурсантами. Поедатели расскажут, как готовили желудок к соревнованию и сколько хинкали им удавалось съесть за раз.

В финале будут выбраны три победителя: обладатель первого места получит денежный приз. Условия простые – за определенное время нужно будет съесть максимальное количество хинкали.

Смотрите прямую трансляцию 18 апреля в 20:10 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.