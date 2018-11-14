Москвичам предложат поделиться идеями по улучшению городских музеев

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новый проект "Музеи Москвы", который стартует 19 ноября, объединит горожан, неравнодушных к развитию столичных музеев. Об этом сообщает пресс-служба команды краудсорсинг-проектов правительства Москвы.

Авторы проекта предлагают всем желающим поделиться своими идеями о том, какие экскурсии и квесты стоит добавить в городские музеи. Участники проекта смогут обсудить развитие волонтерства и попробовать силы в роли помощников культурных учреждений.

Кроме того, проект позволит москвичам открыть для себя музеи, о которых они прежде не знали. Подать заявку на участие можно уже сейчас. Для этого нужно зайти на сайт проекта.

Ранее стало известно, что зимний музейный сезон на ВДНХ откроется 5 декабря. Гости парка увидят сразу четыре новые выставки, две из которых продолжают программу межмузейного обмена "Резидент". Например, Самарский областной художественный музей впервые привезет в столицу коллекцию знаковых полотен русских художников Ивана Айвазовского, Ильи Репина и Валентина Серова.