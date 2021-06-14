Столичные парки приглашают горожан на онлайн-мероприятия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичные парки приглашают москвичей на познавательные онлайн-мероприятия, которые состоятся с 15 по 20 июня. Мастер-классы и лекции опубликуют на официальных страницах парков в соцсетях, передает портал мэра и правительства Москвы.

15 июня в 18:00 на страницах Воронцовского парка в соцсетях "ВКонтакте", Facebook и Instagram состоится онлайн-лекция "Старинные наряды", на которой расскажут о костюмах XVIII века. Также в этот день парк проведет лекцию о здоровье животных. Ветеринар Анастасия Леонова расскажет, как не допустить перегрева у собаки в жару. Видео опубликуют в 18:00.

Музей-заповедник "Коломенское" расскажет о жизни и досуге русского царя Алексея Михайловича. Мероприятие состоится 15 июня в 16:00. Для посещения необходимо зарегистрироваться и приобрести билет на сайте.

В Instagram Таганского парка 16 июня в 17:00 пройдет урок "Искусство красиво говорить". На нем можно будет ознакомиться с упражнениями для развития голоса.

18 июня в 17:00 в Instagram парка "Красная Пресня" пройдет лекция о жизни мексиканской художницы Фриды Кало. А 20 июня в 17:00 на YouTube-канале парка "Фили" опубликуют концерт гитариста-виртуоза Дмитрия Малолетова.

Уточняется, что страницы городских парков еженедельно пополняются новыми онлайн-мероприятиями.

Ранее стало известно, что онлайн-фестиваль Russian Film Festival в этом году состоится в странах Азии, Латинской Америки, Европы и СНГ. На нем покажут "Дорогих товарищей!" Андрея Кончаловского, "Конференцию" Ивана Твердовского, "Серебряные коньки" Михаила Локшина, "Северный ветер" Ренаты Литвиновой и другие российские картины.

