Пиротехническое шоу на фестивале "Ростех". Прямой эфир

13 и 14 августа в Братеевском каскадном парке проходит международный фестиваль фейерверков "Ростех", который в этом году посвящен традиционным искусствам народов нашей страны.

Команды продемонстрируют захватывающее шоу с применением последних разработок в области фейерверочного искусства.

В перерывах между выступлениями команд-участниц будет представлено театрализованное шоу в постановке фигуриста Ильи Авербуха.