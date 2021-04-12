Москвичам рассказали о мероприятиях для детей на неделе

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Столичные музеи, парки и культурные центры подготовили для своих юных посетителей развлекательную программу на эту неделю. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Для тех, кто предпочитает проводить время в творческом процессе, клуб "Радуга" культурного центра "Зеленоград" предлагает научиться рисовать подснежники на специальном мастер-классе, который пройдет 13 апреля в 18:00.

Превратить рисунки первых весенних цветов в объемные аппликации поможет Центральная библиотека № 190 17 апреля в 15:00.

Также в преддверии Пасхи Государственный музей – культурный центр "Интеграция" имени Н. А. Островского проведет мастер-класс "Пасхальное украшение", на котором участники смогут освоить свое украшение в стиле артишок. Событие пройдет 17 апреля в 15:00.

18 апреля в 13:00 галерея "Нагорная" проведет занятие "Реставрация: туда и обратно", где каждый участник нарисует картину, поместит в раму, а затем узнает, как искусственно ее состарить.

18 апреля в 16:00 в музее "Садовое кольцо" художница Линда Крицкая научит посетителей рисовать морские пейзажи с помощью пастели.

Парк "Фили" приглашает юных гостей на спектакль "Путешествие в смешное", созданный на основе нескольких рассказов и пьес русских классиков.

В честь Дня памяти поэта Владимира Маяковского столица также проведет ряд развлекательно-образовательных мероприятий.

Так, в библиотеке № 182 состоится онлайн-лекция "Маяковский и другие...", на которой зрители узнают о жизни и творчестве поэта. Трансляция состоится 14 апреля в 14:00.

Лекция "Версии гибели" пройдет в Государственном музее В. В. Маяковского 14 апреля в 15:00. Там постараются раскрыть все загадки, оставленные после смерти поэта.

Кроме того, Государственный музей В.В. Маяковского вместе с культпроектом "Нигде кроме" проведут лекцию "В.В. Маяковский. Триумф и трагедия". Посетители узнают, что скрывалось за футуристическим обликом и эпатажными выходками поэта, почему именно Лиля Брик была его главной музой, а также поразмышляют над вопросом, что стало причиной его трагической гибели. Лекция состоится 14 апреля в 19:00.

Любителей более активного отдыха клуб "Радуга" приглашает на занятие по каратэ киокушинкай, которое состоится 15 апреля в 19:00.

3 апреля состоялось открытие новой тематической зоны "Отель Трансильвания" в парке "Остров мечты". Гости увидят необычных постояльцев – монстров, а поднявшись по мосту, перекинутому через туманный ров, окружающий замок, попадут в лобби отеля. Оттуда они отправятся на экскурсию по отелю в сопровождении его хозяина.

Если ребята и их родители проголодаются, на территории тематической зоны можно перекусить в снековой "Таверна страхов" или бургерной "Укус вампира".