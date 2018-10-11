Чучело жившей 200 лет назад бескрылой гагарки покажут в Дарвиновском музее

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Впервые за пять лет посетители Дарвиновского музея смогут увидеть чучело бескрылой гагарки, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Последнюю пару этих птиц в дикой природе охотники уничтожили в 1844 году. С того времени беззащитных нелетающих пернатых размером с небольшого пингвина никто не видел – их полностью истребили ради меха и мяса.

Уникальный экспонат в своих коллекциях имеют лишь несколько музеев в мире, например, Британский музей в Лондоне и Галерея эволюции в Париже. Среди них и Дарвиновский музей. Экспонат нуждается в особых условиях хранения и считается очень ценным, поэтому выставляется редко.

Когда изготовили чучело, неизвестно. Ранее оно принадлежало орнитологу и коллекционеру Алексею Хомякову. Сейчас посмотреть его можно во время выставки "Назад в воду", посвященной возможностям, которые открывает для людей и животных Мировой океан.

Помимо чучела гагарки, на экспозиции покажут редкий череп вымершей морской коровы, китовый ус, зуб кашалота, бивень нарвала, череп кита полосатика и другое. Выставка откроется 30 октября и продлится до 13 января.

В дикой природе бескрылые гагарки обитали в северных водах Атлантического океана, омывающих часть Испании, Восточную Канаду, Гренландию, Исландию, Фарерские острова, Норвегию и Великобританию. Рост взрослой птицы достигал 80 сантиметров, что соответствует длине тела среднего пингвина.

У вымерших птиц была черная спина, белое брюхо, укороченные шея и лапки, небольшие голова и крылья. Летом у птиц появлялось характерное широкое белое пятно вокруг глаз. Гагарка плавала и ныряла на глубину до 130 метров, задерживая дыхание до 15 минут.

Способность к полету птица утратила в процессе эволюции. Она была неловкой на суше и доверчива к людям, что сделало бескрылую гагарку уязвимой. Уже в XVI веке ее численность оказалась под угрозой.

Моряки солили мясо птицы в бочках, делая заготовки перед дальним плаванием. Охотиться на птиц было легко: сначала моряки бросали якоря рядом с колонией и высаживались на берег, затем загоняли сотни гагарок на корабли, где потом их забивали.

"Большая Москва": Государственный Дарвиновский музей