Госдума не поддержала запрет на пронос собственных еды и напитков в кинозалы

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Фото: depositphotos/AllaSerebrina
В "Единой России" выступили против инициативы Минкульта о запрете проносить в кинозалы продукты питания и напитки, исключая купленных в кинотеатре. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу партии.
"Законопроект разработан после совещания с представителями киноиндустрии и существенно ограничивает возможности для досуга семей с детьми и людей с особенностями здоровья. Необходимо широкое общественное обсуждение этого вопроса", – выразила мнение первый зампредседатель комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова.
Отмечается, что данный запрет может значительно повысить расходы зрителей кинотеатра и тем самым отпугнуть граждан от подобного досуга. Депутат отметила, что продукция в пунктах питания кинотеатров существенно выше розничной стоимости.
"Если к этому прибавить стоимость билетов, то гораздо меньшее количество людей смогут себе позволить этот вид отдыха, а для многодетных и малообеспеченных семей он станет просто неподъемным", – подчеркнула Казакова.
В завершение чиновник отметила, что партия будет защищать интересы зрителей.
Ранее министерство культуры предложило маркировать легальные онлайн-кинотеатры в поисковиках. В ведомстве уверены, что это поможет в борьбе с "пиратскими" сайтами.
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