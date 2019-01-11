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09:21

Москвичам рассказали, где можно провести пятничный вечер

досуг

09:21

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Трехдневная рабочая неделя подходит к концу. Портал мэра и правительства Москвы предлагает пять вариантов досуга на пятничный вечер.

В Театре имени Моссовета пройдет комедия по мотивам романа "Путешествие с тетушкой" Грэма Грина. Главную роль в нем исполнила Ольга Остроумова. В одном интервью актриса призналась, что ей надоели роли красавиц и хочется сыграть "мощную старуху". Режиссер Михаил Левитин-младший нашел подходящий литературный материал.

В Центре фотографии имени братьев Люмьер на Болотной набережной открывается выставка "Дэвид Боуи. Человек, который упал на Землю". Все снимки сделал Стив Шапиро – автор известнейших фотопортретов рок-звезд, актеров и политиков 1960-х и 1970-х годов. В рамках выставки будут проходить лекции, паблик-токи, кинопоказы и концерты. Аудиогид к выставке записал лидер группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко.

В ландшафтном парке "Митино" на Пенягинской улице в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" (который, к слову, завершится уже в это воскресенье) знакомят с новогодними рецептами разных народов мира. Также в парке проводят конкурсы на льду и показывают ледовое шоу.

В сети кинотеатров "Москино" запустили программу "Театр в кино". Речь идет о киноверсиях спектаклей, которые были поставлены на мировых театральных площадках. Январская программа порадует москвичей пятью постановками Шекспира с Джонатоном Прайсом, Рори Киннером, Бенедиктом Камбербэтчем, Беном Уишоу, известным по голосу медвежонка Паддингтона, и уникальным перформансом Марка Райлэнса в женском обличье. 11 января в кинотеатре "Салют" в 19:00 показывают фильм-спектакль "Франкенштейн: Ли Миллер" Дэнни Бойла.

В 19:30 москвичей приглашают послушать духовные песни ансамбля "Ихтис" в Центральном доме художника. В репертуаре коллектива — старинные духовные и рождественские песни, колядки и щедровки под аккомпанемент виолончели, гитары, перкуссии, а также в современной аранжировке.

досуг

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