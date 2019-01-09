Аудиогид выставки в честь Дэвида Боуи заговорит голосом Ильи Лагутенко

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Лидер группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко записал аудиогид к выставке "Человек, который упал на Землю" в Москве, на которой представлены фотографии британского музыканта Дэвида Боуи. Об этом сообщают организаторы экспозиции.

"В Центре фотографии имени братьев Люмьер пройдет особенное событие – первая в Москве выставка фотографий Дэвида Боуи "Человек, который упал на Землю". На ней будут представлены работы известного американского фотографа Стива Шапиро. Эксклюзивный аудиогид для выставки записал лидер группы "Мумий Тролль" Ильи Лагутенко", – говорится в сообщении.

В экспозиции представлены редкие кадры 1970-х годов. Также в рамках выставки будут проходить лекции, паблик-токи, кинопоказы и концерты. Экспозиция откроется 11 января 2019 года.

Легендарный британский музыкант Дэвид Боуи умер 10 января 2016 года в возрасте 69 лет. Он долгое время боролся с раком печени, о чем знали только близкие друзья исполнителя.

Весной 2018 года в британском городе Эйлсбери установили первый в мире памятник Дэвиду Боуи. Именно там в начале 1970-х годов он представил персонажа Зигги Стардаста. Средства на памятник собирали при помощи грантов, также был проведен краудфандинг. Автором скульптуры стал Эндрю Синклер. Бронзовая скульптура под названием "Земной посланник" установлена в самом центре города. В монумент вмонтированы настоящие колонки, из которых каждый час будут звучать песни Боуи.

Осенью 2017 года британский музыкальный лейбл Parlophone Records выпустил полное коллекционное издание альбомов Дэвида Боуи. В издание вошли одиннадцать дисков, тринадцать виниловых пластинок.