Москвичам рассказали о программе Дня города 10 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Москва продолжит праздновать свое 876-летие в воскресенье, 10 сентября. Гостей ждут на 26 площадках во всех округах города. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что в "Музеоне" проходит "Движ фест". Концерты пройдут с 15:00 до 21:00. На сцену вместе со взрослыми выйдут юные звезды и блогеры. Помимо этого, 10 сентября станет последним днем Московского урбанистического форума (МУФ). Желающие могут посетить программы, посвященные Дню города.

На портале напомнили, что аттракционы на территории ВДНХ и 21 парка работают бесплатно. В "Острове мечты" состоится детская дискотека.

Уточняется, что благотворительный фестиваль "Добрая Москва" проходит на Цветном бульваре. Там для гостей подготовили ярмарку с товарами, которые сделали подопечные благотворительных фондов, и творческие мастер-классы. Кроме этого, состоятся праздничные концерты с участием известных артистов.

На портале добавили, что мероприятия в честь Дня города проходят в музеях, ВДНХ, библиотеках и культурных центров. Выбрать интересные мероприятия можно в тематическом спецпроекте mos.ru.

Ранее Сергей Собянин поздравил горожан с 876-летием столицы в ходе торжественного мероприятия в столичном парке Зарядье. Текущий год, по словам мэра, показал, что Москва и вся страна достойно справляются с испытаниями.

Концерт в честь Дня города в Москве прошел в "Лужниках"