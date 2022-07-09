Ралли в честь Дня московского транспорта. Прямой эфир

На Воробьевых горах проходит масштабный городской фестиваль "Ретрорейс", приуроченный ко Дню московского транспорта.

Посетители могут погрузиться в эстетику столичных улиц 60–70-х годов, узнать об эпохе промышленного дизайна и познакомиться с раритетными автомобилями из коллекции Музея транспорта Москвы.

Специально для этого события сотрудники музея воссоздали первый московский омнимбус – Daimler-Marienfelde 1905 года. Также на выставке будут представлены 20 экспонатов, в числе которых – ЦАРМ "Рица" и ЗИС-155, грузовые автомобили МАЗ-205 и ПМЗ-17, "Москвич" МЗМА-400-420

В рамках фестиваля состоится пятичасовое авторалли раритетного транспорта. Корреспондент Анна Луговская пообщается с участниками мероприятия.