Работы известных скульпторов покажут на выставке в "Аптекарском огороде"

Фото: hortus.ru
Работы Зураба Церетели, Александра Рукавишникова, Андрея Ковальчука и других известных скульпторов покажут на выставке а "Аптекарском огороде", сообщила пресс-секретарь Ботанического сада МГУ Ольга Архипова.
Экспозиция, получившая название "Природа форм", откроется 8 сентября. Она будет работать с 10:00 до 21:00 и завершится 15 октября.
По словам Архиповой, главная тема выставки, которая откроет новое музейное пространство на свежем воздухе, – взаимодействие скульптуры с естественной природной средой.
На ней будут представлены работы Андрея Балашова, Ивана Балашова, Леонида Баранова, Александра Бурганова, Алексея Дмитриева, Евгении Дубровиной, Ольги Колосовой, Виктора Корнеева, Александра Миронова, Марины Рахматуллиной, Иулиана Рукавишникова, Елены Седовой, Ивана Седова, Анатолия Смоленкова, Евгения Тетерина, Дмитрия Тугаринова, Кирилла Чижова, Салавата Щербакова.
Ранее сообщалось, что ежегодный фестиваль цветов, урожая и искусства "Краски осени" В программе – одна из крупнейших в России плодовых выставок "Мир! Труд! Урожай!" с дегустациями, Грибной фестиваль, открытие новых экспозиций, театрального сезона в Театре С.А.Д., грандиозные концерты звезд мировой оперы под открытым небом и в тропиках, выставка "Игры света", посвященная архитектурному и садово-парковому освещению, лекции, экскурсии, мастер-классы и многое другое. Вечером 8 сентября под открытым небом – грандиозный гала-концерт "Лучшая музыка мирового кино и шедевры оперы" в исполнении звезд немецкой оперы – знаменитого пианиста, дирижера и композитора Хайнца Уолтера Флорина и сопрано Марьям Мистерфельд.
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В программе – одна из крупнейших в России плодовых выставок "Мир! Труд! Урожай!" с дегустациями, Грибной фестиваль, открытие новых экспозиций, театрального сезона в Театре С.А.Д., грандиозные концерты звезд мировой оперы под открытым небом и в тропиках, выставка "Игры света", посвященная архитектурному и садово-парковому освещению, лекции, экскурсии, мастер-классы и многое другое.
Вечером 8 сентября под открытым небом – грандиозный гала-концерт "Лучшая музыка мирового кино и шедевры оперы" в исполнении звезд немецкой оперы – знаменитого пианиста, дирижера и композитора Хайнца Уолтера Флорина и сопрано Марьям Мистерфельд.
В программе – одна из крупнейших в России плодовых выставок "Мир! Труд! Урожай!" с дегустациями, Грибной фестиваль, открытие новых экспозиций, театрального сезона в Театре С.А.Д., грандиозные концерты звезд мировой оперы под открытым небом и в тропиках, выставка "Игры света", посвященная архитектурному и садово-парковому освещению, лекции, экскурсии, мастер-классы и многое другое.
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