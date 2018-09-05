Работы известных скульпторов покажут на выставке в "Аптекарском огороде"

В программе – одна из крупнейших в России плодовых выставок "Мир! Труд! Урожай!" с дегустациями, Грибной фестиваль, открытие новых экспозиций, театрального сезона в Театре С.А.Д., грандиозные концерты звезд мировой оперы под открытым небом и в тропиках, выставка "Игры света", посвященная архитектурному и садово-парковому освещению, лекции, экскурсии, мастер-классы и многое другое.

Вечером 8 сентября под открытым небом – грандиозный гала-концерт "Лучшая музыка мирового кино и шедевры оперы" в исполнении звезд немецкой оперы – знаменитого пианиста, дирижера и композитора Хайнца Уолтера Флорина и сопрано Марьям Мистерфельд.

[URLEXTERNAL=https://www.m24.ru/activities/festivali/03092018/30527?utm_source=CopyBuf" target="_blank">пройдет