"Сокол-шоу" покажут в парке "Сокольники"

В столичном парке "Сокольники" 16 февраля покажут "Сокол-шоу" с хищными птицами. Вход бесплатный. Мероприятие начнется в 13:00 в Большом розарии, сообщил руководитель проекта "Орнитарий" в "Сокольниках" Вадим Мишин.
"Расскажем и покажем ловкость птиц, приглашаем всех желающих", – сказал Мишин Агентству "Москва".
29 января в столице началась акция "Покормите птиц зимой!". В рамках акции все желающие получают методические указания, чем и каких птиц можно подкармливать. Также участники акции сооружают и развешивают кормушки.
Ранее орнитологи предупредили, что перепады температуры, когда оттепель сменяется морозами, вызывают у птиц депрессию. Пернатые обитатели столицы становятся вялыми и хуже питаются. Не менее опасны для птиц ледяные дожди.
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