На ВДНХ пройдет второй чемпионат России по радиоуправляемым автомоделям

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

В Москве вновь пройдет чемпионат России по радиоуправляемым автомоделям с электрическим двигателем. Мероприятие состоится с 6 по 8 октября в павильоне № 55 на ВДНХ. Участники будут состязаться друг с другом в двух дисциплинах – среди шоссейно-кольцевых и внедорожных машин, пишет портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на департамент предпринимательства и инновационного развития.

В соревнованиях будут участвовать ребята из 24 команд в возрасте от 6 до 17 лет из 14 регионов России, включая Москву и Московскую область. На первом этапе участники покажут, сколько кругов проедут их машинки за 5 минут. Победители этапа продолжат соревноваться в финальных заездах, где нужно будет также пройти максимальное количество кругов за определенное время.

"Предстоящий чемпионат поможет вдохновить подрастающее поколение больше интересоваться научно-техническим творчеством. Возможно, в будущем эти молодые люди станут тем кадровым потенциалом, которому предстоит развивать российское автомобилестроение", – отметила исполняющая обязанности руководителя департамента предпринимательства Кристина Кострома.

Помимо гонок разных моделей машин, зрители также смогут принять участие в познавательных занятиях. Молодые участники научатся создавать 3D-модели, собирать радиоуправляемые миниатюрные автомобили с водородным двигателем и так далее. Все мероприятия чемпионата можно посетить бесплатно и без предварительной регистрации, уточняют в департаменте.

С 4 октября на ВДНХ начинается Всемирная неделя космоса. Она приурочена к памятной дате – 4 октября 1957 года. 66 лет назад Советский Союз запустил первый в истории искусственный спутник Земли.

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