Парки Москвы начали прием заявок на выступления артистов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Столичные парки с 1 февраля начали принимать заявки от артистов, желающих выступить в 2019 году. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
Представления, которые пройдут с мая по октябрь, организуют в 22 парках. В их числе "Сокольники", сад "Эрмитаж", Парк Горького и парк Победы на Поклонной горе. Там выступят певцы, музыканты, мимы, ходулисты и жонглеры.
Под уличные представления каждый парк отведет от одной до нескольких площадок. Например, в Парке Горького и "Музеоне" их будет восемь. Для зрителей вход на концерты будет свободным. Артистам также не придется платить за выступление.
Тем, кто хочет выступить, нужно скачать заявку на сайте парка, заполнить ее и отправить в администрацию. В письме следует указать название группы, репертуар, число участников и список оборудования. Кроме того, обязательно дать ссылку на видео с выступлением.
Предложения рассмотрят в течение пяти рабочих дней. Отказ могут получить исполнители неэтичных песен и те, кто поет под фонограмму.
"У некоторых парков есть предпочтения по части репертуара. Так, в Воронцовском парке больше всего ждут музыкантов, которые играют классику, джаз, детские и патриотические песни, а также поют русские народные песни и читают стихи. В парке Победы, конечно, отдают предпочтение артистам с выступлениями военно-патриотической тематики", – отметили в Мосгорпарке.
В феврале посетителей Пака Горького ждут бесплатные экскурсии, охватывающие "Музеон", Нескучный сад и Воробьевы горы. Все они требуют предварительной регистрации.
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