Электронные табло покажут водителям аварийно-опасные участки на МКАД

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Водителей заранее проинформируют об аварийно-опасных участках на МКАД по электронным табло. Об этом сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения столицы.

"Центр организации дорожного движения предупредит автомобилистов об аварийно-опасных участках МКАД. Информация о приближении к таким участкам будет выводиться на электронные табло", – цитирует сообщение ЦОДД Агентство "Москва".

По данным ЦОДД, в число самых аварийно-опасных участков на МКАД входят развязка на 33-м километре МКАД и Варшавского шоссе, где за девять месяцев этого года произошло 15 аварий, а также развязка на 39-м километре МКАД с Калужским шоссе – там за тот же период было зафиксировано 13 ДТП с погибшими и ранеными.

Ранее сообщалось, что в распоряжение ЦОДД поступил пилотный видеокомплекс для анализа обстановки на дорогах столицы. Разработанный специалистами концерна "Калашников" этот видеокомплекс основан на применении нейросетевых технологий. Благодаря им сотрудники ситуационного центра ГКУ ЦОДД получили возможность в онлайн-режиме использовать данные с видеофиксатора при расчетах светофорных программ, а также при анализе причин ДТП и дорожных заторов.