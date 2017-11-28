Новый видеокомплекс с нейросетью тестируют на Третьем транспортном кольце Москвы

28 ноября, 14:45
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Центр организации дорожного движения получил пилотный видеокомплекс, который позволяет анализировать обстановку на дорогах столицы. Видеокомплекс разработали специалисты концерна "Калашников", входящем в госкорпорацию "Ростех".
"Первая система установлена сегодня на Третьем Транспортном кольце и будет бесплатно тестироваться в рамках пилотного проекта", – сказано в сообщении, опубликованном на портале "Калашников.Медиа".
Как пояснил гендиректор "Калашникова" Алексей Криворучко, столичные власти предложили концерну разработать видеокомплекс, основанный на применении нейросетевых технологий. По его словам, сотрудники ситуационного центра ГКУ ЦОДД смогут использовать данные с видеофиксатора в онлайн-режиме при расчетах светофорных программ, а также для анализа причин, по которым возникают ДТП, заторы или предзаторовые ситуации.
В "Калашникове" отметили, что пилотный видеокомплекс отныне стал частью интеллектуальной транспортной системы столицы. Уточняется, что на данный момент эта система включает более 2,6 тысячи светофоров, свыше двух тысяч камер телеобзора, а также более 3,7 тысячи детекторов, 172 электронных информационных табло и примерно две тысячи стационарных и мобильных комплексов фотовидеофиксации.
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