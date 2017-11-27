Скорость наземного общественного транспорта в Москве возросла на 11%‍

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Скорость наземного общественного транспорта в столице за пять лет увеличилась в среднем на 11 процентов.
Как пояснили Агентству "Москва" в пресс-службе ГУП "Мосгортранс", рост скорости наземного общественного транспорта стал возможен после принятия обширного комплекса мер. В их числе, отметили в Мосгортрансе, "организация приоритетного движения общественного транспорта, развитие парковочного пространства и запуск выделенных полос".
В Мосгортрансе также обратили внимание на высокую эффективность такого направления работы, как создание специальных полос для городского транспорта. "Скорость автобусов на таких участках, как правило, возрастает на 30 процентов", − уточнили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что "Яндекс" провел анализ ситуации на столичных улицах за пятилетний срок. В компании выяснили, что средняя скорость движения транспорта в столице в утренний час пик в сентябре− октябре текущего года увеличилась на четыре процента по сравнению с показателями 2016 года.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: