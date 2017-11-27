Скорость наземного общественного транспорта в Москве возросла на 11%‍

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Скорость наземного общественного транспорта в столице за пять лет увеличилась в среднем на 11 процентов.

Как пояснили Агентству "Москва" в пресс-службе ГУП "Мосгортранс", рост скорости наземного общественного транспорта стал возможен после принятия обширного комплекса мер. В их числе, отметили в Мосгортрансе, "организация приоритетного движения общественного транспорта, развитие парковочного пространства и запуск выделенных полос".

В Мосгортрансе также обратили внимание на высокую эффективность такого направления работы, как создание специальных полос для городского транспорта. "Скорость автобусов на таких участках, как правило, возрастает на 30 процентов", − уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что "Яндекс" провел анализ ситуации на столичных улицах за пятилетний срок. В компании выяснили, что средняя скорость движения транспорта в столице в утренний час пик в сентябре− октябре текущего года увеличилась на четыре процента по сравнению с показателями 2016 года.