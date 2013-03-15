Нобелевский лауреат Жорес Алферов отмечает день рождения

В пятницу, 15 марта, лауреату Нобелевской премии по физике 2000 года, академику РАН Жоресу Алферову исполняется 82 года.

Несмотря на почтенный возраст, Алферов ведет активную педагогическую, политическую и научную жизнь. Он является ректором Академического университета, сопредседателем Консультативного научного совета фонда "Сколково", депутатом Госдумы от партии КПРФ.

За свою жизнь он опубликовал более 500 научных работ и запатентовал около 50 изобретений.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил Алферова с днем рождения. "Сегодня Вы успешно сочетаете исследовательскую, педагогическую и общественную деятельность, многое делаете для укрепления международного сотрудничества в сфере инноваций", - отмечается в телеграмме.