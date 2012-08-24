Детская читальня открылась в Коломенском

В Коломенском на набережной Москва-реки 24 августа открылась "читальня на колесах". В необычном фургоне начал работу информационный центр детского чтения, творчества и развития.

"Читальня на колесах" полностью меняет представление детей о современной библиотеке. Порой, новые и красочные издания просто не попадают детям в руки из-за их довольно высокой цены. Библиомобиль укомплектован как раз такими книгами. Дети с удовольствием их рассматривают и читают", – говорится на сайте департамента культуры. Часть книг организаторы проекта подарят детям.

Читальня состоит из двух зон. В одной расположен класс, где можно проводить уроки, лекции и семинары. Другая комната предназначена для отдыха, игр и видеопросмотров. В библиомобиле есть интерактивная доска, восемь планшетных компьютеров и даже телескоп, отмечается в материале.

"Читальня на колесах" будет работать в Коломенском до 26 августа.