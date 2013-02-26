Жители Коптево опасаются падения сломанной ветки на тротуар

Жители района Коптево жалуются на большую сломанную ветку, нависающую над пешеходной дорожкой в одном из дворов.

Как рассказывает читательница M24.RU Яна, сломанное дерево стоит во дворе дома 11А по бульвару Матроса Железняка. "Одна из крупных веток практически отломилась и держится на честном слове и на электропроводах", - отмечает читательница.

По словам Яны, ветку никто не может спилить уже месяц. При этом под деревом находится пешеходная дорожка и автостоянка, и за неимением свободных мест водители вынуждены ставить там машины.

"Сколько же еще продержится эта ветка, кто от нее пострадает, оборвутся ли провода, оставив улицу без освещения - жителям остается только гадать", - заключает читательница.

